Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy: une activité quasi‐stable au troisième trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 12:31









(CercleFinance.com) - Somfy a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en progression sur les neuf premiers mois de l'exercice, reflétant une activité quasi‐stable au troisième trimestre à données comparables, dans la

continuité du deuxième trimestre.



Le spécialiste de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment indique que son chiffre d'affaires est ressorti à 1.207 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice, en hausse de 4,7% en termes réels et de 2,8% à données comparables.



Son chiffre d'affaires sur le troisième trimestre s'est, lui, établi à 361 millions d'euros, en progression de 3,6% en termes réels, et quasi‐stable à données comparables (‐0,7%).



Dans un communiqué, le groupe évoque une activité peu changée sur le trimestre écoulé, en dépit de l'environnement macro‐économique dégradé, témoignant selon lui des tendances structurelles porteuses du marché de l'habitat.



Du fait de cet environnement économique et géopolitique incertain, les arbitrages de consommation des ménages risquent de continuer à entraîner une contraction de la demande à court terme, prévient Somfy.



Le groupe se dit ainsi 'vigilant' concernant l'évolution de la situation, tout en anticipant pour les semaines à venir une activité dans la continuité de celle des derniers mois.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Somfy évoluait peu jeudi à la mi-journée (+0,3%) suite à cette publication sans grande surprise.





Valeurs associées SOMFY Euronext Paris +0.41%