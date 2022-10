Somfy : un chiffre d'affaires en hausse sur 9 mois

(AOF) - Somfy publie un chiffre d'affaires en progression sur les neuf premiers mois de l'exercice, ressortant à 1,207 milliard d'euros. Ce chiffre reflète une activité quasi-stable au troisième trimestre à données comparables, dans la continuité de celle du deuxième trimestre. Il est en hausse de 4,7% en termes réels et de 2,8% à données comparables par rapport à l'an dernier sur la même période. Son chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 361 millions d'euros, en progression de 3,6% en termes réels.

Ce chiffre est est en baisse de 0,7% à données comparables.

Concernant ses perspectives, le groupe industriel français indique : " dans un environnement macroéconomique et géopolitique toujours incertain, les arbitrages de consommation des ménages risquent de continuer à entraîner une contraction de la demande à court terme. Le Groupe reste vigilant quant à l'évolution de la situation, et anticipe pour les semaines à venir une activité dans la continuité de celle des derniers mois ".

Somfy rappelle que le chiffre d'affaires de Teleco Automation est intégré dans les comptes du Groupe depuis le 1er juillet 2022, et la part intégrable s'élève à 9 millions d'euros sur le trimestre.

Malgré l'environnement macro-économique dégradé, l'activité reste stable sur la période, témoignant des tendances structurelles porteuses du marché de l'habitat. L'Europe du Nord et l'Europe Centrale, zones qui avaient été marquées dès le deuxième trimestre par le ralentissement de l'activité, clôturent le trimestre avec des chiffres d'affaires en hausse de respectivement 3,9% et 5,8% à données comparables par rapport au troisième trimestre précédent.

Sur les neuf premiers mois, les performances les plus significatives sont celles de l'Amérique Latine, de l'Afrique et Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique qui affichent des croissances sensibles sur la période (respectivement 25,5%, 19,3% et 10,7% à données comparables).

AOF - EN SAVOIR PLUS

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.