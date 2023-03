Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy: résultat net de 238 millions d'euros en 2022 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 1,5 milliard d'euros sur l'exercice 2022, en croissance de 3,7% par rapport au précédent exercice (+1,6% à données comparables). Il s'est inscrit en croissance de 4,3% au premier semestre et en baisse de 1,6% au second semestre à données comparables.



Le résultat opérationnel courant ressort à 278 millions d'euros sur l'exercice, en baisse de 7,6%, soit une marge opérationnelle courante de 18,2%, inférieure à celles de 2020 et 2021.



Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 238 millions d'euros, en baisse de 8,1%. La rentabilité des capitaux employés (ROCE) est de 20,5%, comparable au niveau observé en 2019 (22,2%). Elle était de 31,4% en 2021.





