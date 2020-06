Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy : rejoint par Assa Abloy dans ConnectivityEcosystem Cercle Finance • 30/06/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le groupe Somfy annonce ce mardi qu'Assa Abloy rejoint le partenariat ConnectivityEcosystem. 'Partageant la même vision, Assa Abloy s'associe à Schneider Electric, Somfy et Danfoss pour proposer des solutions efficaces en termes d'énergie et de confort, pour le résidentiel et l'hôtellerie, dans l'objectif de stimuler l'innovation et d'offrir une expérience fluide aux utilisateurs', détaille le groupe. Avec ce partenariat stratégique, les 4 marques souhaitent ainsi 'construire ensemble le futur de la connectivité pour la SmartHome et le SmartBuilding'.

