Somfy rachète l'italien Teleco Automation

(AOF) - Somfy a annoncé avoir signé un accord le 24 février 2022 afin d’acquérir 75 % du capital de Teleco Automation, groupe italien, spécialiste des systèmes d’automatisation, de contrôle et d’éclairage pour les équipements intérieurs et extérieurs de l’habitat. Teleco Automation affiche une croissance dynamique, compte 180 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros en 2021.

Cette acquisition va permettre à Somfy de bénéficier du savoir-faire et de la capacité d'innovation du groupe italien sur son offre d'automatisation des équipements de protection solaire de la terrasse, notamment les pergolas et stores bannes, afin d'accélérer le développement de son métier cœur et d'accompagner la digitalisation de la menuiserie dans le jardin.

L'acquisition de Teleco Automation s'inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique Ambition 2030, amorcé par Somfy en 2020, qui consolide ainsi son statut de partenaire de confiance pour l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison en renforçant sa capacité à fournir des solutions intégrées sur l'ensemble des usages de l'habitat.

