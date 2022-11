Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 15:46









(CercleFinance.com) - Rothschild Martin Maurel, Crédit Agricole CIB, Natixis, Portzamparc BNP Paribas et Société Générale, agissant pour le compte des sociétés JPJS et JP3, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Somfy.



Les initiateurs, qui détiennent de concert avec d'autres actionnaires familiaux 27.328.579 actions, soit 73,86% du capital et 84,16% des droits de vote, s'engagent irrévocablement à acquérir, au prix de 143 euros par action, un maximum de 7.551.738 actions.



Ils ont l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. La cotation des actions Somfy sera reprise le 16 novembre.





Valeurs associées SOMFY Euronext Paris 0.00%