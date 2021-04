Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy : le point d'activité accueilli sans enthousiasme Cercle Finance • 21/04/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - Somfy cède du terrain mercredi à la Bourse de Paris malgré l'annonce d'une forte progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Le spécialiste de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment dit avoir généré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 375,7 millions d'euros, en augmentation de 29% d'une année sur l'autre. A données comparables, son chiffre d'affaires s'inscrit en progression de 28,7% par rapport à l'an passé. Le groupe avertit néanmoins que les tensions actuelles sur le marché des composants électroniques sont susceptibles de s'amplifier dans les prochains mois, pouvant occasionner des ruptures d'approvisionnement sur certaines gammes. Autre point important, Somfy a annoncé qu'il allait faire évoluer sa gouvernance pour adopter la forme de société anonyme à conseil d'administration, avec dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général. C'est Jean Guillaume Despature, jusqu'ici président du directoire, qui prendra la présidence du conseil d'administration, tandis que Pierre Ribeiro deviendra directeur général. L'action Somfy perdait 2% mercredi à la Bourse de Paris après toutes ces annonces.

Valeurs associées SOMFY Euronext Paris -2.40%