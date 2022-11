Somfy : la cotation est suspendue dans l'attente d'un communiqué

(AOF) - La cotation des actions Somfy est suspendue sur Euronext Paris à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe numéro 1 mondial de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, créé en 1969 ;

- Activité de 1,4 Md€ générée par les volets & protections solaires, maison connectée, sécurité et stores, répartie entre la France pour 29,2 %, l’Allemagne (14,3 %) l’Europe du nord (11,4 %), l’Europe du sud (10 %), l’Europe centrale (13,7 %), l’Amérique du nord (9 %) ;

- Modèle d’affaires

- Capital contrôlé à 71,9 % Jean-Guillaume Despature présidant le conseil de 7 administrateurs, Pierre Ribero étant directeur général ;

- Situation nette solide à 1,5 Md€ à fin juin 2022.

Enjeux

- Stratégie Ambition 2030 recentrée sur la menuiserie connectée et ses cas d’usages ;

- Stratégie d’innovation soutenue par 17 centres de R&D et un portefeuille de près de 3 000 brevets :

- digitalisation de l’entreprise : déploiement d’une plateforme à partir de l’ERP unique implanté en Italie en 2021, robustesse des infrastructures et automatisation de la logistique

- Internet des objets : participation à la plateforme Matter dans l’internet des objets et partenariats -Wisniowski pour un écosystème connecté, EMCOA dans les menuiseries connectées…,

- plateforme de co-conception Somfy Lab;

- Stratégie environnementale "We act for a better way", validée par le SBTi avec objectifs 2030 :

- réduction de 50 % des émissions de CO2

- 100 % des produits labellisés Act for green, vs 61,5 %, en 2021 et 100 % d’énergie renouvelable, vs 40 % ;

- Forte croissance des services, dopée par le partenariat avec Répar’stores.

- Poursuite de la forte croissance des ventes en Chine via la société mise en équivalence Dooya.

Défis

- Entrée au SBF 120 en septembre 2022 ;

- Fort ralentissement de la demande en Europe ;

- Pénurie de composants : sécurisation des approvisionnements et mobilisation de la R&D dans la conception de moteurs intégrant des composants de nouvelle génération ;

- Après une hausse de 5,1 % du chiffre d’affaires et un recul de 11,9 % du bénéfice net, anticipation pour le 2nd semestre d’une poursuite du ralentissement accusé au cours de l’été ;

- Dividende 2021 de 2,15 €.

