SOMFY interrompt temporairement la production sur plusieurs sites

(AOF) - Somfy a annoncé la suspension temporaire de l'activité sur les sites de production français, italiens et tunisien, ainsi que la suspension temporaire des activités sur son site logistique de Bonneville en France. Cette suspension répond à la volonté du groupe de protéger la santé de ses salariés dans le contexte du Covid-19 et aux mesures prises par les autorités locales des sites concernés.

Cette suspension doit lui permettre de renforcer les mesures sanitaires d'ores et déjà mises en place sur les sites de production et garantir aux collaborateurs de Somfy un cadre de travail sécurisé.

Les sites concernés par l'interruption sont les suivants Cluses (France); BFT et Way, (Italie); Sitem (Tunisie) et Bonneville (France)

À date, l'activité sur les sites de production situés hors de ces zones (Chine, Pologne) est maintenue. " Une évaluation de la situation de chaque site de production est assurée quotidiennement " précise le spécialiste de l'automatisation des ouvertures du bâtiment.

Il ajoute que les principaux services du Groupesont opérationnels, grâce aux mesures de télétravail mises en œuvre pour l'ensemble des collaborateurs dont l'activité le permet.

