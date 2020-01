Somfy : hausse de +6,1% du chiffre d'affaires annuel

(CercleFinance.com) - Somfy a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires de 283,7 millions d'euros au titre du quatrième trimestre de son exercice, en croissance de +6,1% et de +5,5% en comparable en rythme annuel.

Les revenus sur l'ensemble de l'exercice s'établissent ainsi à 1,2 milliard d'euros, soit une augmentation de 6,5% et de 6,1% en comparable par rapport à 2018.

'Ces performances témoignent de l'intérêt grandissant des consommateurs de tous horizons pour les solutions motorisées et connectées dans l'habitat et du succès des nombreux partenariats et produits lancés par le Groupe sur la période récente, et attestent du bien-fondé de la politique d'innovation et de digitalisation et de la stratégie d'internationalisation et d'ouverture mises en oeuvre au fil des années', commente le groupe.