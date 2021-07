Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy : hausse de 41,5% du chiffre d'affaires au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/07/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'inscrit à 805,0 millions d'euros sur le premier semestre, en hausse de 41,5% (+40,8% à données comparables) par rapport à l'an passé sur la même période, et de 30,9% par rapport au premier semestre 2019. Toutes les zones géographiques ont à nouveau clos le semestre sur une hausse supérieure à 10%, à données comparables. ' Des performances exceptionnelles ont notamment été atteintes en Afrique et Moyen-Orient, Amérique du Nord, Amérique Latine et Europe du Sud avec des croissances supérieures à 50% ' indique le groupe.

Valeurs associées SOMFY Euronext Paris +1.13%