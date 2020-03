Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy : hausse de +16,3% du bénéfice net consolidé Cercle Finance • 04/03/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Dévoilant ce mercredi soir ses résultats annuels, le groupe Somfy a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de +6,5%, à 1,2 milliard d'euros sur l'exercice 2019. En données comparables, la progression ressort à +6,1%. Le résultat opérationnel courant est quant à lui ressorti à 204,8 millions d'euros sur l'exercice, en hausse de +15,2%, pour un bénéfice net de l'ensemble consolidé à 163,2 millions d'euros (+16,3%).

Valeurs associées SOMFY Euronext Paris +0.68%