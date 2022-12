Somfy et Atlantem annoncent un partenariat pour démocratiser la fenêtre coulissante connectée

(AOF) - Les équipements motorisés et pilotables par smartphone s'intègrent toujours plus dans la conception de l'habitat intelligent, avec d'une part des particuliers qui aspirent à plus de confort dans leur quotidien et d'autre part des enjeux croissants de performance énergétique. Sur la base de ce double enjeu, Somfy (entreprise mondiale de l'automatisation des ouvertures et des fermetures) et Atlantem (fabricant français spécialiste de la menuiserie, de la fermeture et du portail) ont mutualisé leurs expertises pour proposer une version automatisée et connectée de la baie coulissante AM-X.

Pendant deux ans, les équipes des deux fabricants se sont mobilisées pour élaborer une solution sur-mesure. Résultat de l'alliance entre le coulissant AM-X d'Atlantem et la motorisation Somfy, elle concilie la qualité d'un coulissant fabriqué en France, qui conjugue gain de luminosité (finesse des profils), hautes performances énergétiques (Uw = 1,4 W/m2.K), et design contemporain à définir selon un large panel de finitions intérieures (PVC, aluminium et bois) pour une cohérence esthétique d'ensemble,

Elle concilie aussi l'ergonomie et la praticité d'un pilotage en un clic pour gérer l'ouverture et la fermeture, sans effort.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe numéro 1 mondial de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, créé en 1969 ;

- Activité de 1,4 Md€ générée par les volets & protections solaires, maison connectée, sécurité et stores, répartie entre la France pour 29,2 %, l’Allemagne (14,3 %) l’Europe du nord (11,4 %), l’Europe du sud (10 %), l’Europe centrale (13,7 %), l’Amérique du nord (9 %) ;

- Modèle d’affaires

- Capital contrôlé à 71,9 % Jean-Guillaume Despature présidant le conseil de 7 administrateurs, Pierre Ribero étant directeur général ;

- Situation nette solide à 1,5 Md€ à fin juin 2022.

Enjeux

- Stratégie Ambition 2030 recentrée sur la menuiserie connectée et ses cas d’usages ;

- Stratégie d’innovation soutenue par 17 centres de R&D et un portefeuille de près de 3 000 brevets :

- digitalisation de l’entreprise : déploiement d’une plateforme à partir de l’ERP unique implanté en Italie en 2021, robustesse des infrastructures et automatisation de la logistique

- Internet des objets : participation à la plateforme Matter dans l’internet des objets et partenariats -Wisniowski pour un écosystème connecté, EMCOA dans les menuiseries connectées…,

- plateforme de co-conception Somfy Lab;

- Stratégie environnementale "We act for a better way", validée par le SBTi avec objectifs 2030 :

- réduction de 50 % des émissions de CO2

- 100 % des produits labellisés Act for green, vs 61,5 %, en 2021 et 100 % d’énergie renouvelable, vs 40 % ;

- Forte croissance des services, dopée par le partenariat avec Répar’stores.

- Poursuite de la forte croissance des ventes en Chine via la société mise en équivalence Dooya.

Défis

- Entrée au SBF 120 en septembre 2022 ;

- Fort ralentissement de la demande en Europe ;

- Pénurie de composants : sécurisation des approvisionnements et mobilisation de la R&D dans la conception de moteurs intégrant des composants de nouvelle génération ;

- Après une hausse de 5,1 % du chiffre d’affaires et un recul de 11,9 % du bénéfice net, anticipation pour le 2nd semestre d’une poursuite du ralentissement accusé au cours de l’été ;

- Dividende 2021 de 2,15 €.

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.