Somfy : dividende et changement de mode de gouvernance

(CercleFinance.com) - Somfy annonce que son assemblée générale mixte a décidé de procéder à la distribution d'un dividende de 1,85 euro par action, et de fixer les dates de détachement et de paiement dudit dividende aux 8 et 10 juin prochains.

Par ailleurs, suite à l'approbation du changement de mode de gouvernance par adoption de la formule a? conseil d'administration, le conseil d'administration est composé de huit administrateurs (dont cinq administrateurs indépendants).

Le conseil réuni après l'AG a adopté la dissociation des fonctions de président et de directeur général, et désigné Jean Guillaume Despature, président du conseil d'Administration et Pierre Ribeiro, directeur général.