Somfy: croissance de près de 10% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Somfy dévoile un chiffre d'affaires de 412 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2022, en augmentation de 9,7% en termes réels et de 9,2% à données comparables par rapport à l'an passé, croissance portée par toutes ses régions.



'Cette performance démontre la robustesse des fondamentaux du groupe et les tendances fortes de croissance pour le secteur de la rénovation', explique-t-il, pointant une 'prise de conscience de l'enjeu des économies d'énergies'.



Somfy prévient néanmoins que le niveau d'incertitude accru 'incite à un suivi de très près des tendances économiques et à la prudence pour les mois à venir'. L'accélération de la hausse des matières premières, si elle se poursuit, pourrait l'amener à ajuster ses prix.





