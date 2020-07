Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy : baisse de -7,5% des revenus semestriels Cercle Finance • 21/07/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le groupe Somfy annonce ce soir un chiffre d'affaires de 568,9 millions d'euros sur le premier semestre, en repli de -7,5% (-7,2% à données comparables) par rapport à l'an dernier sur la même période. Dans le détail, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 2,9% au premier trimestre (+2,8% à données comparables), à 291,3 millions d'euros, et en baisse de 16,4% au deuxième trimestre (-15,7% à données comparables), à 277,6 millions d'euros. 'La crise sanitaire née de la propagation du Covid explique la rupture constatée entre les deux trimestres et masque par là même le très bon début d'année observé dans la majorité des pays (+11,1% à données comparables à la fin février)', commente le groupe.

Valeurs associées SOMFY Euronext Paris -1.81%