Somfy: avertissement sur la demande, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 10:52

(CercleFinance.com) - Somfy, le spécialiste des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, a prévenu jeudi que le contexte économique actuel risquait d'entraîner une contraction de la demande à court terme.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe souligne que son activité pendant l'été s'est inscrite en retrait par rapport à l'année dernière, dans la lignée du deuxième trimestre.



A données comparables, son chiffre d'affaires a en effet reculé de 0,1% sur la période avril-juin, même s'il ressort en hausse de 5,1% (+4,3% à données comparables) sur l'ensemble du premier semestre.



L'entreprise met en évidence un contexte de baisse de la demande liée notamment aux conséquences de la guerre en Ukraine et de l'inflation élevée, qui pèse principalement en Europe où ses ventes sont ont reculé de 4,2% à données comparables lors du deuxième trimestre.



Le résultat opérationnel courant s'est établi à 198 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en recul de 7,4% par rapport à l'an dernier sur la période correspondante.



Sa marge opérationnelle courante atteint 23,4%, un niveau inférieur à celle de 2021 qui s'était établie à un niveau record de 26,6%, mais largement au-dessus de celles des périodes pré‐Covid (de l'ordre de 18%).



Le bénéfice net de l'ensemble consolidé s'établit à 162 millions d'euros, en recul de 11,9% par rapport à l'an dernier sur la période correspondante.



Dans ce contexte dégradé, Somfy dit s'attendre à ce que les arbitrages de consommation des ménages continuent d'entraîner une contraction de la demande sur le court terme.



Suite à ces commentaires, l'action lâchait plus de 12% à la Bourse de Paris en milieu de matinée, signant l'une des plus forte baisses d'un marché parisien en très légère progression (+0,1%).