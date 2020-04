Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy : annonce le report de son Assemblée générale Cercle Finance • 07/04/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Le groupe Somfy annonce ce soir le report au 24 juin prochain de son Assemblée Générale des actionnaires. Celle-ci était prévue initialement le 13 mai. 'Le Directoire précise qu'il se réserve la possibilité, au vu du présent contexte, de revoir le montant de dividendes, versé au titre de l'exercice 2019, annoncé le 4 mars dernier lors de la présentation des résultats annuels', précise encore Somfy.

Valeurs associées SOMFY Euronext Paris +0.50%