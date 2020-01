Somfy : adoption d'une nouvelle organisation

(CercleFinance.com) - Somfy annonce une évolution de son organisation et la nomination d'un nouveau comité exécutif qui s'attellera, sous la supervision de Jean Guillaume Despature, président du directoire, à la définition et la mise en place d'un nouveau plan stratégique à trois ans.

Le groupe d'automatismes pour le bâtiment se dote ainsi d'une direction Stratégie & Perspectives, et redécoupe ses trois activités Home & Building, Accès et Solutions Connectées en trois directions Produits & Services, Ingénierie & Qualité et Opérations & Logistique.

Enfin, les filiales commerciales seront ventilées dans deux nouvelles zones géographiques Nord & Ouest (Europe du Nord et du Centre, Amérique du Nord et du Sud) et Sud & Est (France, Europe de l'Est et du Sud, Afrique et Moyen-Orient et Asie-Pacifique).