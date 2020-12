Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy : acquisition de Repar'stores Cercle Finance • 15/12/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Le groupe d'automatismes Somfy annonce avoir finalisé le 14 décembre une prise de participation majoritaire de 60% du capital de Repar'stores, spécialiste des services de réparation et de modernisation des volets roulants en France. Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020, le chiffre d'affaires de la société s'établit à 28,5 millions d'euros en croissance de +21,7% en moyenne sur les deux derniers exercices. Elle emploie plus de 100 personnes et compte environ 190 franchisés. Sous réserve de la réalisation de conditions suspensives usuelles, cette prise de participation devrait être effective début janvier 2021. L'accord est assorti de promesses additionnelles permettant l'acquisition du solde restant des actions de Repar'stores à échéance 2026.

Valeurs associées SOMFY Euronext Paris +1.76%