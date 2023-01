Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Somfy: 5,02 millions d'actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 15:03









(CercleFinance.com) - L'AMF a été informée que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Somfy, soit du 22 décembre 2022 au 12 janvier 2023 inclus, les sociétés J.P.J.S et JP3 ont acquis 5.020.213 actions au prix unitaire de 143 euros.



Par conséquent, à la clôture de l'offre, les co-initiateurs détiennent, avec les autres membres de leur concert, 32.372.608 actions Somfy représentant 87,49% du capital et 92,08% des droits de vote de cette société d'automatismes pour ouvertures de bâtiments.



Les actions détenues par les actionnaires minoritaires à l'issue de l'offre publique ne représentent pas plus de 10% du capital et des droits de vote. La cotation des actions Somfy demeurera suspendue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





