Solvay vise un Ebitda entre €770 et 850 mlns en 2026 après €881 mlns en 2025
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 07:00

Solvay SOLB.BR a annoncé mardi anticiper un Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 millions d'euros en 2026, le groupe chimique belge ayant affiché un chiffre de 881 millions d'euros sur l'année dernière, en recul organique de 13,4%.

Selon un consensus Vara partagé par Solvay, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 824 millions d'euros pour 2026 et de 882 millions d'euros pour 2025.

Le groupe dit également viser en 2026 un free cash flow d'au moins 200 millions d'euros, net des dépenses de transformation, après 350 millions d'euros en 2025.

En 2026, "les dépenses de transformation (sortie du Transition Services Agreement, déploiement du nouvel ERP, restructuration des activités Fluorine) continueront d’avoir un impact négatif sur l’Ebitda et le Free Cash Flow, avant de s’atténuer progressivement à partir de 2027", indique Solvay dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

SOLVAY
26,860 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

