Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: vers un accord de fourniture en MREC en Australie information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir signé un protocole d'accord (MOU) avec Hastings Technology Metals Limited, qui décrit l'intention des deux parties de conclure un accord de prélèvement commercial contraignant pour la fourniture de carbonate de terres rares mixtes (MREC).



En vertu de l'accord, l'approvisionnement initial de 2.500 tonnes par an de MREC sera envoyé du projet de terres rares Yangibana de Hastings, en Australie occidentale, à l'usine de Solvay à La Rochelle, en France.



'L'accord de partenariat avec Hastings place les deux parties dans une position avantageuse pour explorer les opportunités potentielles en aval, y compris la production d'aimants avec des tiers', ajoute le chimiste belge.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +20.39% SOLVAY Euronext Bruxelles 0.00%