Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: vers un accord avec Trillium Renewable Chemicals information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Solvay annonce la signature d'une lettre d'intention avec Trillium Renewable Chemicals dans le but de développer la chaîne d'approvisionnement d'acrylonitrile biosourcé (bio-ACN).



Il est prévu que Trillium fournisse du bio-ACN à Solvay qui l'utilisera, après évaluation, pour la fabrication de fibre de carbone. La société s'est en effet engagée à développer sur le long terme des solutions durables à partir de sources biosourcées ou recyclées.



L'objectif de ce partenariat est de produire de la fibre de carbone pour une utilisation dans diverses applications telles que l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie et les biens de consommation.



' Nous sommes ravis de nous associer à Trillium, ce qui correspond bien à notre engagement de Solvay One Planet à plus que doubler notre chiffre d'affaires basé sur des matériaux renouvelables ou recyclés d'ici 2030 ', commente Stephen Heinz, responsable de la recherche et de l'innovation composites chez Solvay.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -0.98% SOLVAY Euronext Bruxelles -0.42%