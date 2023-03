Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: vente de sa participation dans RusVinyl information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 17:59









(CercleFinance.com) - Solvay a accepté les conditions finales de la vente de sa participation de 50% dans la coentreprise RusVinyl à son partenaire Sibur.



La cession marquera la dernière étape de la stratégie de la société visant à se retirer de ses activités mondiales cycliques de chlorure de polyvinyle (PVC).



L'accord est basé sur un prix d'achat pour la participation de 50% de Solvay d'environ 430 millions d'euros. Une moins-value d'environ 175 millions d'euros sera comptabilisée à l'issue de la transaction.



L'achèvement de la transaction devrait avoir lieu vers la fin du premier trimestre 2023.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +1.12% SOLVAY Euronext Bruxelles +1.12%