Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : vente d'activité à OpenGate Capital finalisée Cercle Finance • 03/05/2021 à 08:34









(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir finalisé la vente de son activité de surfactants amphotères en Amérique du Nord et en Europe à OpenGate Capital, société de capital-investissement dont le siège est à Los Angeles, vente dont les conditions ne sont pas divulguées. La vente porte sur trois sites de production à University Park (Illinois), Genthin (Allemagne) et Halifax (Royaume-Uni), ainsi qu'un contrat d'achat ferme en Turquie. L'accord comprend également des contrats d'achat ferme et de service entre Solvay et OpenGate. Dans le cadre de cette transaction, qui 'générera des ressources supplémentaires pour que Solvay investisse dans ses segments de croissance stratégique', l'entreprise cédée a été renommée Verdant Specialty Solutions.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -1.17% SOLVAY Euronext Bruxelles 0.00%