Solvay: va construire une usine de traitement thermique information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 10:45

(CercleFinance.com) - Solvay Sodi, via sa filiale nouvellement créée 'Devnya Energy', a soumis une lettre d'intention d'investissement pour la construction d'une centrale de production de vapeur alimentée par des combustibles alternatifs locaux dans son usine de carbonate de soude à Devnya, en Bulgarie.



Cette installation est destinée à remplacer une centrale de production de vapeur qui est actuellement alimentée par des combustibles fossiles importés.



Ce projet représente une nouvelle étape dans le développement durable de l'usine, ainsi que l'un des plus gros investissements de production en Bulgarie au cours des 20 dernières années.



La nouvelle usine de Devnya utilisera des combustibles de substitution fabriqués à partir de déchets locaux non dangereux prétraités et/ou de biomasse, remplaçant ainsi les combustibles fossiles par des ressources durables, générées localement et récupérables en permanence.



Ce projet permettra de valoriser au moins 300 000 tonnes de déchets par an, ce qui contribuera à réduire la quantité de déchets dans les décharges municipales et les émissions de méthane.



Le nouvel investissement de Solvay Sodi contribuera à une réduction significative des émissions de CO2 de l'usine et répondra aux normes européennes les plus strictes en matière d'air pur.