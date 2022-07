Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: va construire une nouvelle usine en Arizona information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 09:14









(CercleFinance.com) - Solvay va construire une nouvelle usine de peroxyde d'hydrogène à Casa Grande, en Arizona, afin d'approvisionner le marché américain croissant de la fabrication de semi-conducteurs.



La nouvelle installation de peroxyde d'hydrogène sera entièrement alimentée par de l'électricité renouvelable.



L'installation transformera le peroxyde d'hydrogène en un produit de très haute pureté pour nettoyer les plaquettes de silicium nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs, composants essentiels des appareils électroniques.



La nouvelle installation sera la septième unité eH2O2 de Solvay.





