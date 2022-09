Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: unité de recherche pilote inaugurée à La Rochelle information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Solvay annonce inaugurer une nouvelle unité de recherche pilote dans son usine de La Rochelle, qui lui permettra d'accélérer le développement de matériaux inorganiques avancés pour les électrolytes solides.



La nouvelle unité évaluera ainsi la faisabilité industrielle des matériaux utilisés dans le processus de fabrication des batteries dites 'tout solide', qui devraient remplacer les batteries lithium-ion dans les années à venir dans l'automobile.



L'unité pilote permettra également d'accompagner les besoins des clients en livrant des produits à l'échelle semi-industrielle. Dans ce pilote, Solvay réalisera des études de procédés permettant de préparer la future phase d'industrialisation.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +24.91% SOLVAY Euronext Bruxelles 0.00%