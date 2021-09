Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : une solution de recyclage pour le PVDC information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Solvay indique avoir développé une solution 'révolutionnaire' de recyclage du polychlorure de vinylidène (PVDC), matière utilisée pour la fabrication d'emballages multicouches à propriété barrière pour produits alimentaires ou à usage médical. Il explique que sa démonstration scientifique se base sur un procédé de recyclage de déchets industriels de film d'emballage alimentaire bi-orienté contenant de l'Ixan PVDC sans compromettre les excellentes propriétés barrières de ce polymère. 'Elle constitue un important pas en avant vers une plus grande durabilité et circularité des emballages et permet d'envisager d'autres possibilités comme le recyclage des emballages de post-consommation contenant du PVDC', affirme le chimiste belge.

