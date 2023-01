Solvay: un programme d'éducation lancé avec l'UNESCO information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 10:27

(CercleFinance.com) - Solvay et l'UNESCO annoncent le lancement d'un programme d'éducation STEM, partenariat de trois ans visant à inciter les lycéens et les étudiants diplômés d'Inde, d'Indonésie et de Corée du Sud à trouver des solutions aux problèmes environnementaux grâce à la science.



Par des activités de mentorat, les étudiants développeront des capacités et renforceront leur compréhension de la science pour nourrir leur intérêt pour la science et les carrières scientifiques, au profit de la société.



Les professeurs et les étudiants universitaires seront formés pour déployer le plan dans leur pays et organiseront des concours régionaux avec des experts de Solvay, des réseaux scientifiques de l'UNESCO et d'autres partenaires.