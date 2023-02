Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: un don de 500 000E pour la Turquie et la Syrie information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 16:30









(CercleFinance.com) - Solvay annonce aujourd'hui qu'il active le fonds de solidarité du Groupe pour verser 500 000 E à trois associations de confiance soutenant les populations touchées par les catastrophes sismiques.



'Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires commerciaux dans la région pour apporter de l'aide, et nous avons activé le Fonds de solidarité pour soutenir les initiatives humanitaires visant à porter secours à la population', a déclaré Ilham Kadri, directrice générale de Solvay.



Les organisations que Solvay va soutenir sont la Fondation internationale de secours et de développement du Croissant bleu (CBI) pour la Syrie et AHBAP et AFAD pour la Turquie.



Depuis son lancement, le Fonds a déployé plus de 9 millions d'euros en faveur de milliers de familles confrontées à des difficultés, précise Solvay.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +0.18% SOLVAY Euronext Bruxelles -0.09%