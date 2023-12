Solvay/Syensqo, une scission déjà gagnante qui va créer de la valeur

Solvay (crédit photo : flickr / )

La scission du chimiste belge, âgé de 160ans, a eu lieu. Le groupe s'est coupé en deux entités. La première conserve le nom de Solvay et réunit les métiers de chimie de base. La seconde, baptisée «Syensqo», recouvre les activités de chimie de spécialités.

Chaque actionnaire détenant une action de l'ex-Solvay a reçu une action Syensqo, introduite en Bourse le 11décembre. Solvay a vu son prix mécaniquement chuter, puisque le groupe s'est trouvé amputé de ses divisions de spécialités. L'opération a déjà créé de la valeur pour l'actionnaire. L'addition des deux titres, qui s'élève à 122,30euros, est supérieure de 9% à la cotation de Solvay (112,35euros) la veille du divorce.

L'attrait des investisseurs pour Syensqo a été plus marqué, l'entité des spécialités, à plus fort potentiel de croissance, surfe en outre sur la transition énergétique (mobilité propre, produits biosourcés, etc.). Il est vrai que les activités les plus polluantes, notamment la production de carbonate de soude (avec des usines fonctionnant encore au charbon), sont logées dans Solvay 2.0.

Ainsi, pour son premier jour de cotation, Syensqo a ouvert à 90euros, sur la base d'un cours d'introduction de référence de 83,20euros, pour clôturer à 98,90euros, soit un bond de près de 19% par rapport à sa valorisation théorique.

De son côté, Solvay, dont le cours théorique (de référence) s'établissait à 29,10euros, a ouvert à 17,90euros pour terminer à 20,60euros, en baisse de 29%. Syensqo capitalise désormais 10,5milliards d'euros et Solvay seulement 2,6milliards.

Solvay: Cash et gros rendement

Conservant les métiers historiques (carbonate de soude, peroxyde) ainsi que les silices et les terres rares, Solvay détient des positions de leader mondial dans ces activités, qui ont toujours montré une forte résilience. Elles ont généré 5,5milliards de chiffre d'affaires en2022 et une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 22,6%. La nouvelle feuille de route prévoit une progression moyenne de l'Ebitda d'environ 4% par an, conduisant à une marge d'Ebitda comprise entre 25% et 30% d'ici à2028.

Cet objectif repose notamment sur 300millions d'euros d'économies de coûts à cet horizon. Grâce à un taux de conversion du cash-flow libre élevé, attendu au-dessus de 35%, la direction estime que le groupe sera en mesure de générer 4milliards de cash-flow libre au cours des cinqprochaines années. Point notable, près d'un tiers de ces ressources sera alloué au dividende. Solvay va distribuer l'équivalent de 60% du dividende de Solvay avant scission, soit 2,43euros au titre de 2023. Le chimiste devient ainsi une des sociétés au rendement le plus élevé de son industrie, avec un taux supérieur à 10%.

Syensqo: croissance et innovation

La nouvelle société regroupe les divisions polymères de spécialités, matériaux composites, tensioactifs, arômes, réactifs miniers, ainsi que le pôle Oil & Gas. Sur la base d'un portefeuille de solutions très diversifiées visant à répondre aux tendances liées au développement durable (électrification, allégement des matériaux, connectivité, etc.), Syensqo, qui générait 7,9milliards de revenus en2022, dispose d'importantes perspectives de développement.

Les objectifs financiers sur la période 2024-2028 reposent sur une croissance annuelle de 5% à 7% du chiffre d'affaires et sur une amélioration de la marge d'Ebitda, attendue entre 25% et 30% en2028 (contre 23,6% en2022), hors acquisitions. Les plateformes d'innovation seront soutenues par l'augmentation des dépenses de R&D, qui devraient atteindre 5% des ventes en2025 (contre 3,8% aujourd'hui).

De nombreux brokers ont commencé le suivi de la valeur avec une conviction d'achat fort. KBC Securities vise une progression annuelle moyenne de 6,4% de l'Ebitda au cours des cinq prochaines années. La banque d'affaires belge Degroof Petercam met en avant «la pépite que représente la division matériaux, qui génère à elle seule 70% de l'Ebitda et n'a jamais été valorisée à sa juste valeur dans le giron de l'ex-Solvay. La valeur d'entreprise des purs acteurs du secteur des matériaux représente 10fois leur Ebitda, alors que l'ancien Solvay n'a jamais dépassé le ratio de 5,5fois», observe-t-elle. De quoi enclencher une revalorisation significative du titre. Une nouvelle histoire de croissance est née dans le monde de la chimie.

Acheter Solvay pour la génération de cash et le rendement élevé et Syensqo pour jouer la poursuite de la revalorisation des activités de spécialités, à forte valeur ajoutée. Objectifs : 30euros et 115euros.