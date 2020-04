SOLVAY suspend ses objectifs 2020 mais maintient son dividende

(AOF) - Solvay a annoncé, ce jour, la mise à jour de certains éléments financiers suite à l'impact de la pandémie de Covid-19. En raison de l'incertitude accrue et de la durée de la crise, le groupe retire ses perspectives pour l'année 2020 telle que publiées le 26 février 2020. Parallèlement, Solvay confirme sa recommandation de dividende, témoignant d'une génération de cash, un bilan et un niveau de liquidité solides.

Solvay annonce également son intention de créer un Fonds de solidarité destiné à soutenir les employés et les personnes à leur charge qui feraient face à des difficultés financières liées à la crise de COVID-19.

"Nous continuons à réduire nos engagements de retraite, et diminuons nos dépenses d'investissement de 250 millions d'euros en 2020. La solidité de notre bilan - avec des réserves d'environ 4 milliards d'euros composées de cash et de facilités de crédit non utilisées - et l'accent mis sur la génération de cash durant cette période difficile me rendent confiante que Solvay traversera cette période difficile sans accroc," a déclaré Ilham Kadri, sa présidente-directrice générale.

Le groupe confirme qu'il maintient sa recommandation de dividende total de 3,75 euros brut par action, sur base des solides résultats 2019 annoncés le 26 février dernier. Cela se traduit par un dividende final brut de 2,25 euros par action payable le 20 mai 2020. Il intervient après l'acompte sur dividende de 1,50 euros par action payé en janvier 2020.

