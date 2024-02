Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: sortie du charbon pour un site au Wyoming information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Solvay fait part de l'achèvement de l'abandon progressif du charbon comme source d'énergie pour son usine de carbonate de soude de Green River, dans l'Etat américain du Wyoming, conformément à son engagement de pratiques opérationnelles durables.



Le site de Green River produit du carbonate de soude et du bicarbonate de sodium à partir de trona, un minéral naturel. D'ici 2025, ses émissions globales auront diminué de 20% par rapport à 2021, malgré une augmentation de 25% de sa production.



Le groupe de chimie belge rappelle avoir annoncé en novembre 2022, après l'acquisition de la pleine propriété de l'usine, son intention de reprendre la construction d'une extension de capacité de production de carbonate de soude de 600 kilotonnes.





