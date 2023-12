Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: scission du groupe approuvée en AGE information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 15:03









(CercleFinance.com) - Solvay annonce que son assemblée générale extraordinaire (AGE) a approuvé la scission du groupe en deux sociétés indépendantes, le nouveau Solvay et Syensqo, une opération maintenant confirmée et qui sera effective à minuit.



'Elle nous permettra d'affiner notre orientation stratégique, d'offrir de nouvelles opportunités de croissance, d'allouer plus efficacement le capital et de jeter des bases encore plus solides pour l'avenir', commente son président Nicolas Boël.



Pour rappel, le projet de séparation du groupe de chimie belge a été dévoilé il y a 18 mois. L'entreprise conservant le nom de Solvay se spécialisera dans la chimie essentielle, tandis que Syensqo se concentrera sur la chimie de spécialité.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +0.23% SOLVAY Euronext Bruxelles -1.11%