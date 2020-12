Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : s'associe à PrinterPrezz pour l'impression 3D Cercle Finance • 09/12/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - Solvay annonce s'associer à PrinterPrezz pour l'impression 3D de dispositifs médicaux de nouvelle génération. Solvay dispose de plus de 30 ans d'expérience dans la fourniture de polymères hautes performances au secteur de la santé tandis que PrinterPrezz est un pionnier dans la combinaison de l'impression 3D des nanotechnologies et de l'expertise chirurgicale. 'Ce partenariat nous permettra de combiner notre expertise dans les matériaux avec l'offre unique de PrinterPrezz pour la qualification de dispositifs médicaux afin d'accélérer l'adoption d'implants imprimés en 3D et de dispositifs médicaux ', a déclaré Christophe Schramm, directeur commercial chez Solvay Specialty Polymers. Outre cette collaboration, le fonds de capital-risque de Solvay, Solvay Ventures, a participé à la levée de fonds de PrinterPrezz à hauteur de 16 millions de dollars. Le financement appuiera les efforts de développement collaboratif de matériaux spécialisés pour l'équipement médical, indique Solvay.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -10.90% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.73%