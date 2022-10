Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : s'arrache au-dessus des 90E, reteste les 94,7E information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 18:27









(CercleFinance.com) - Dopé par ses résultats (et un bon 'pricing power'), Solvay s'arrache au-dessus des 90E et teste les 94,7E pour la première fois depuis le 6 juin dernier : le prochain objectif n'est autre que le zénith annuel et forte résistance des 96,4E qui a bloqué l'ascension du titre les 22 et 29 mars puis le 5 mai.





