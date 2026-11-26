Solvay et E.ON indiquent avoir conclu un partenariat de dix ans visant à moderniser les infrastructures énergétiques du site industriel de Solvay à Rosignano, en Italie, la mise en service commerciale des installations modernisées étant prévue pour 2028.

Rosignano est l'un des sites phares du chimiste belge. Il fabrique du carbonate de sodium, du bicarbonate de sodium et du peroxyde d'hydrogène, des produits essentiels destinés à des applications allant de la santé et de l'alimentation à la fabrication du verre, au traitement de l'eau et aux technologies propres.

Depuis plusieurs décennies, Solvay investit dans la transformation à long terme du site, avec la double ambition de renforcer sa compétitivité industrielle et d'accélérer sa décarbonation. Le partenariat avec E.ON marque une nouvelle étape importante dans cette démarche.

Dans le cadre de cet accord, le groupe énergétique allemand investira dans les installations de cogénération du site, les exploitera et les modernisera, fournissant ainsi les infrastructures énergétiques nécessaires à son développement futur et à la mise en oeuvre de sa feuille de route industrielle à long terme.

L'objectif est d'assurer la continuité de l'approvisionnement en vapeur et en électricité du site de production de Rosignano pendant la transition et de garantir, à long terme, une gestion énergétique fiable, efficace et adaptée aux besoins futurs.