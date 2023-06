Solvay s'allie à Spirit pour de nouveaux composites pour aéronefs

(AOF) - Le chimiste Solvay annonce avoir noué un partenariat avec l'américain Spirit AeroSystems, spécialiste des infrastructures d'avions, autour du Centre d'innovation aérospatiale (AIC) de Spirit à Prestwick, en Écosse. L'AIC facilite la recherche collaborative sur les technologies et les processus aéronautiques durables avec les partenaires industriels, universitaires et de la chaîne d'approvisionnement de Spirit. Les deux entreprises coopéreront dans le développement de composites « afin de répondre aux exigences de performance, de coût et de taux de production des futurs aéronefs ».

Il s'agira de développer des concepts de fabrication avancés pour engager un " changement radical " dans les technologies de fabrication, d'automatisation et d'assemblage des composites " afin de réduire les risques et de raccourcir le cycle de développement ".

"L'expertise de Solvay en matière de développement de produits, combinée à nos propres capacités de fabrication avancée et de conception aérospatiale, nous permettra de créer de nouvelles technologies et de nouveaux processus qui feront progresser l'industrie", a déclaré Jahan Ali, directeur de la recherche et de la technologie pour l'Europe chez Spirit AeroSystems

