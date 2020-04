Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : retrait des perspectives 2020 et dividende confirmé Cercle Finance • 09/04/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Solvay annonce la mise à jour de certains éléments financiers suite à l'impact de la pandémie de coronavirus, dont le retrait de ses perspectives pour l'année 2020, en raison de l'incertitude accrue et de la durée de la crise. Parallèlement, le chimiste confirme sa recommandation de dividende total de 3,75 euros brut par action, se traduisant par un dividende final brut de 2,25 euros par action payable le 20 mai, 'témoignant d'une génération de cash, un bilan et un niveau de liquidité solides'. Solvay annonce également son intention de créer un Fonds de solidarité destiné à soutenir les employés et les personnes à leur charge qui feraient face à des difficultés financières liées à la crise de Covid-19.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -2.57% SOLVAY Euronext Bruxelles 0.00%