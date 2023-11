Solvay: résultats dégradés au 3e trimestre en raison de la baisse des volumes

(AOF) - Solvay perd 1,35% à 99,92 euros après avoir dévoilé un Ebitda de 702 millions d’euros au troisième trimestre 2023, en baisse organique de 18,5% en raison du repli des volumes. Le chiffre d'affaires du groupe chimique s’affiche en baisse organique de 20,3% à 3,09 milliards d'euros, "dans un environnement macroéconomique atone". Les volumes ont reculé de 15% (-512 millions d’euros) et les prix de 5% (-188 millions d’euros). Le chimiste vise désormais une croissance de l’Ebitda pour 2023 "dans le bas de la fourchette de la prévision précédente".

Début août, le chimiste avait indiqué tabler sur une croissance organique de l'Ebitda comprise entre un repli de 5% et une progression de 2% en 2023, précisant que "la borne supérieure supposait une reprise modeste des volumes" au second semestre 2023.

Solvay précise que cette chute des résultats intervient "dans un contexte de baisse des coûts des matières premières et de l'énergie", et souligne que sa marge Ebitda sous-jacente de 25,6% au 3e trimestre a été "maintenue" sur un an malgré la baisse des volumes, tandis que la marge d'Ebitda sur neuf mois de 25,9% est supérieure de 1,3 point, "principalement en raison des prix nets positifs et de la discipline en matière de coûts".

"Ce trimestre marque une étape historique pour Solvay dans son aventure longue de 160 ans puisqu'il s'agit du dernier trimestre où nous rapportons les résultats du Groupe avant sa séparation en deux leaders chimiques respectés " affirme la patronne Ilham Kadri . " Malgré le contexte macroéconomique difficile, nous avons amélioré notre marge d'Ebitda et la génération de cash, grâce à des prix nets positifs et à des réductions de coûts supplémentaires ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.