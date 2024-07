Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: resserre son objectif d'EBITDA sur 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net s'est stabilisé séquentiellement à 1 194 millions d'euros au 2ème trimestre2024. Les ventes nettes ont baissé de -6,7% en organique par rapport au 2ème trimestre 2023.



L'EBITDA sous-jacent au 2ème trimestre 2024 a augmenté séquentiellement de 2,6% à 272 millions d'euros, tandis que la marge d'EBITDA s'est améliorée en séquentiel pour le deuxième trimestre consécutif à 22,8%. L'EBITDA sous-jacent a baissé de -17,2% en organique par rapport au 2ème trimestre 2023.



Le résultat net sous-jacent des activités poursuivies s'est élevé à 116 millions d'euros au 2ème trimestre 2024, contre 211 millions d'euros au 2ème trimestre 2023.



Solvay s'attend à ce que la demande reste globalement stable au second semestre. Suite à la bonne performance du premier semestre et à l'accélération des économies de coûts, Solvay resserre son objectif d'EBITDA sous-jacent à -10% à -15% de croissance organique (précédemment -10% à -20%), soit environ 975 millions d'euros à 1 040 millions d'euros pour 2024, à un taux de change de 1,10 EUR/USD. Cette croissance est soutenue par des économies de coûts de 80 millions d'euros attendues pour l'ensemble de l'année.



Solvay relève son objectif de flux de trésorerie disponible, qui devrait désormais être supérieur à 300 millions d'euros. Cela inclut une accélération des dépenses d'investissement au second semestre, qui devraient se situer entre 300 et 350 millions d'euros en 2024.





Valeurs associées SOLVAY 32,59 EUR Euronext Bruxelles -1,78%