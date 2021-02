Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : repli de 42% du bénéfice net sous-jacent en 2020 Cercle Finance • 24/02/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Solvay fait part d'un bénéfice net sous-jacent en contraction de 42,5% à 618 millions d'euros et d'une marge d'EBITDA sous-jacent en baisse d'un point à 21,7% en 2020, pour un chiffre d'affaires en recul de 12,5% à 8,96 milliards (-10% en organique). Malgré une année 2020 difficile, le chimiste belge a réalisé un free cash-flow record de 963 millions, et proposera un dividende total de 3,75 euros brut par action, sous réserve de l'approbation des actionnaires. En termes de perspectives, l'EBITDA du premier trimestre 2021 devrait se situer dans une fourchette comprise entre 520 à 550 millions d'euros et le FCF devrait s'établir entre 600 et 650 millions d'euros pour l'année 2021.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -3.46% SOLVAY Euronext Bruxelles 0.00%