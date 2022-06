Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: renonce à l'utilisation des tensioactifs fluorés information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé lundi avoir décidé de renoncer à l'utilisation des tensioactifs fluorés après avoir réussi à concevoir un procédé de polymérisation ne nécessitant pas l'utilisation de ces matériaux.



Le chimiste belge s'est donné pour objectif de fabriquer d'ici à 2026 près de 100% de ses fluoropolymères sans avoir recours à des tensioactifs fluorés dans son usine de Spinetta Marengo en Italie.



Le groupe explique que sa technologie lui permet de conserver les propriétés spécifiques de ce matériaux critiques notamment destinés aux installations de production d'énergie renouvelable et aux batteries lithium-ion.



Solvay note toutefois qu'une ligne de produits essentiels pour l'industrie des semi-conducteurs et l'énergie - qui représente moins de 1% du volume de production du site - nécessitera davantage de travaux de recherche et développement afin d'abandonner l'utilisation de tensioactifs fluorés.



Un processus de production en circuit fermé étroitement contrôlé et sans rejet liquide sera mis en place pour cette gamme de produits.



Au total, les investissements consentis sur le site de Spinetta Marengo afin d'améliorer ses systèmes de traitement de l'eau et de garantir l'élimination des émissions de tensioactifs fluorés devraient atteindre 40 millions d'euros.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +23.96% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.54%