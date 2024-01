Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: renforcement des capacités d'un site en Chine information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - S'appuyant sur son partenariat existant avec Huatai Chemical, Solvay annonce augmenter la capacité de production de peroxyde d'hydrogène de son site de Shandong Huatai Interox Chemical, en Chine, pour répondre à la demande croissante en photovoltaïque.



Cet investissement s'inscrit dans la feuille de route de la Chine en matière de neutralité carbone et permettra au site de produire 48 kilotonnes de peroxyde d'hydrogène de qualité photovoltaïque par an d'ici 2025, selon le groupe de chimie belge.



'Ce projet renforce notre capacité à nous assurer une part plus importante du marché chinois florissant, renforçant ainsi notre présence industrielle bien établie dans la région', commente le CEO Philippe Kehren.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +1.58% SOLVAY Euronext Bruxelles -0.83%