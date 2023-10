Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: remboursement d'obligations super-subordonnées information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 09:58









(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé vendredi son intention de rembourser ses obligations super-subordonnées perpétuelles pour un montant de 300 millions d'euros, dans le cadre de la poursuite de la consolidation de sa structure financière.



Ce rachat porte sur les obligations hybrides dites 'Perp-NC5.25' affichant un taux d'intérêt annuel de 4,25%, précise le groupe de chimie belge dans un communiqué.



L'opération, qui aura lieu le 4 décembre, s'inscrit dans le cadre de la préparation de la scission de Solvay en deux sociétés indépendantes cotées, Syensqo d'un côté et Solvay de l'autre, dont la finalisation est attendue au cours du mois de décembre.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -1.94% SOLVAY Euronext Bruxelles -0.79%