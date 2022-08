Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: remboursement anticipé d'obligations senior information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé vendredi le remboursement par anticipation d'obligations devant arriver à échéance cette année suite aux résultats 'record' enregistrés sur les six premiers mois de l'année.



Le groupe de chimie indique avoir décidé d'exercer dès que possible son option d'achat à échéance résiduelle sur ces euro-obligations senior 2022 qui affichent un coupon de 1,625%.



Cet emprunt représente actuellement un encours de 377,5 millions d'euros sur un montant initial de 750 millions d'euros.



Karim Hajjar, le directeur financier du groupe, explique que ce remboursement anticipé va donner l'opportunité à l'entreprise d'améliorer encore son bilan.



'Depuis 2019, nous avons structurellement amélioré la génération de trésorerie et fortement désendetté le bilan de Solvay, ce qui nous renforce pour affronter les périodes de turbulence avec confiance', a-t-il souligné.



L'action Solvay affichait un gain de 0,8% vendredi matin sur les différents marchés Euronext où elle est cotée.





