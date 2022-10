Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: relèvement des prévisions pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Sur base de chiffres préliminaires, Solvay indique prévoir un troisième trimestre 2022 record, avec un chiffre d'affaires net d'environ 3,6 milliards d'euros et un EBITDA sous-jacent d'environ 900 millions, ce qui est nettement supérieur aux estimations précédentes.



'La performance du trimestre reflète le dynamisme de la demande sur de nombreux marchés, ainsi que le maintien de prix élevés dans les trois segments', explique le chimiste belge, ajoutant que son free cash-flow du trimestre sera également élevé.



Aussi, Solvay relève ses prévisions d'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2022 à environ 28% de croissance organique, à comparer à ses prévisions précédentes, publiées le 28 juillet, qui prévoyaient une croissance organique de 14 à 18%.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +12.83% SOLVAY Euronext Bruxelles +1.09%