Solvay: récompensé par le label 'Efficient Solution'

26/04/2022

(CercleFinance.com) - SOLVAir® Marine, le procédé Solvay de traitement des gaz d'échappement à base de sodium pour les navires utilisant du fioul lourd, a obtenu le label 'Efficient Solution' de la Fondation Solar Impulse. Ce label met en avant les solutions qui sont à la fois durables et rentables, permettant aux décideurs de trouver des solutions efficaces qui les aident à respecter leurs engagements environnementaux.



'SOLVAir® Marine est une solution facile à utiliser, durable et à l'épreuve du temps, qui permet à l'industrie maritime de réduire les émissions nocives ', déclare Thomas Bauer, directeur du projet. 'C'est une solution bénéfique pour les passagers et le personnel, pour les personnes travaillant dans les ports et vivant dans les zones côtières, et pour l'environnement en général.'



SOLVAir® Marine utilise un absorbant à base de sodium qui nettoie les gaz d'échappement sans avoir besoin d'eau de lavage. L'absorbant est écologique et non toxique, ce qui signifie qu'il peut être facilement manipulé sans risque pour l'équipage ou les passagers du navire.



En prévision des réglementations attendues sur les émissions de particules, il élimine également plus de 99 % des particules produites par les moteurs diesel. Les produits de réaction résultant du traitement sont classés comme non dangereux et peuvent être traités facilement et en toute sécurité sur terre, ce qui garantit qu'aucun effluent n'est rejeté dans la mer ou dans l'air.